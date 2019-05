Finaliza XIII Bienal Internacional de La Habana

La XIII Bienal Internacional de La Habana finaliza sus jornadas este domingo en Cuba, donde creadores de 52 países transformaron con arte espacios públicos de la capital cubana y otras provincias durante un mes.

Bajo el título La construcción de lo posible, el encuentro abarcó 12 grandes proyectos colectivos, además de numerosas creaciones individuales en galerías públicas y centros privados, así como exposiciones colaterales.

Precisamente distintas compañías de danza actúan este domingo en las calles del Malecón habanero para acentuar el carácter festivo del encuentro, aglutinador de múltiples disciplinas, incluso más allá de las artísticas.

La cita se extendió en 2019 a lugares de provincias cubanas como Matanzas, Pinar del Río, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Camagüey, mientras en La Habana, el Museo Nacional de Bellas Artes acogió las jornadas teóricas durante un mes.

