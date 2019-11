Feria de La Habana, mirada al futuro

La Habana, Cuba. – El IV Foro de Inversiones, un espacio donde inversionistas nacionales y extranjeros intercambiaron sobre futuros negocios en diversos sectores, tuvo lugar hoy como parte de la Feria Internacional de La Habana.

Durante la tercera jornada de la mayor bolsa comercial del país, también se celebró los días nacionales de Panamá y Caricom, al tiempo que se lanzó la convocatoria para la Feria Internacional del Transporte 2020.

El Grupo Empresarial de la Sideromecánica, del Ministerio de Industrias, presentó sus productos exportables elaborados en las 52 empresas, inmersas en un proceso de inversión tecnológica.

La jefa de departamento de exportaciones de GESIME, Yamilé González, precisó que el grupo es proveedor de productos líderes, especialmente en Latinoamérica y el Caribe, como la plantilla de acero al carbón, clavos con cabeza plana, alambrones de cobre y sistemas de riego.

Un nuevo Ron oscuro y poderoso, con notas ahumadas nacido de mezclas exclusivas de bases de ron, añejadas en naves de la destilería de San José, fue presentado hoy por Havana Club Internacional S.A en la 37 Feria Internacional de La Habana, en Expocuba.

El Director de Ventas y Marketing, Ahmed Álvarez, informó que el Havana Club Cuban Smoky, solo se comercializará en nuestro país, próximamente a través de la red de tiendas con un precio de 20, 90 CUC.

Afirmó que este es un ron ciento por ciento cubano, y cuenta con cinco bases que le transmiten características únicas de aroma y sabor, diseñado para atrevidos, respondiendo a una tendencia mundial de hacer bebidas con un determinado final.

Ahmed Álvarez, señaló que Cuban Smoky nació para demostrar la versatilidad de nuestro Ron fundacional, y permitirá conectar con nuevos públicos menos conocedores.

La Empresa Labiofam S.A presentó hoy en el contexto de la Feria Internacional de La Habana su cartera de oportunidades de inversión extrajera, dirigida a incrementar sus producciones.

La Jefa del Departamento de Comunicación del Grupo, Yaritza Cabrera, informó que las oportunidades de negocio buscan modernizar y ampliar la planta de producción de yogur probiótico marca Paraíso, de Matanzas, y una nueva en Villa Clara.

Señaló que también se trata se ampliar y modernizar dos plantas de Spirulinas de la Empresa GENIX y la productora de Glucosa de Cienfuegos.

El Grupo Labiofam, perteneciente al Ministerio de la Agricultura, tiene presencia en 60 países, con una amplia gama de productos tanto alimenticios como cosméticos, homeopáticos, bioplaguicidas para el control de vectores, y bioproductos para uso agrícola.

