Felicita Presidente de Cuba a los trabajadores de la Radio Cubana

La Habana, Cuba. – Al celebrarse este jueves el Día Mundial de la Radio, el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, escribió en su cuenta oficial en Twitter: “Felicitaciones a todos los trabajadores de la radio cubana”.

En ese sentido, el Secretario General de las Naciones Unidas -ONU- António Guterres expresó: “en este Día Mundial de la Radio, reconozcamos el poder perdurable que tiene la radio para promover la diversidad y contribuir a construir un mundo más pacífico e inclusivo”.

Según publica el sitio web oficial de la ONU, los objetivos de esta jornada son concientizar al público y a los medios de comunicación acerca de la importancia de la radio.

En Cuba, el Sistema de la Radio Cubana maneja 99 emisoras, entre nacionales, provinciales y locales, además de una internacional, las cuales llegan a cubrir un 98 por ciento del territorio nacional.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.