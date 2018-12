El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó hoy en la red social Twitter a la creadora de la escuela cubana de ballet, la Prima Ballerina Assoluta, Alicia Alonso, por su cumpleaños 98, y la calificó de mujer universal.

En este día Cuba se felicita por ser cuna de una mujer universal, creadora de una escuela, una compañía, una tradición, una obra artística extraordinaria al alcance de todo el pueblo, escribió el mandatario en su cuenta.

Por otra parte, el presidente cubano, también celebró el aniversario 55 de la fundación de la Original de Manzanillo, una de las orquestas emblemáticas de la música popular cubana.

En esa misma red social, envió sus felicitaciones al músico Pachy Naranjo, líder de la popular orquesta fundada el 21 de diciembre de 1963, y a sus integrantes.

