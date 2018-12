Felicita Díaz-Canel a educadores en su día

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez felicitó en la red social Twitter a todos los educadores en su Día en el que resalta el pensamiento de José Martí.

Abrazo especial para los educadores que Martí quería: maestros vivos y útiles que puedan enseñar la composición, riquezas y funciones de la tierra, las maneras de hacerla producir y de vivir dignamente sobre ella, y las noblezas pasadas y presentes que mantienen a los pueblos, escribió.

También, la doctora Ena Elsa Velázquez, ministra de Educación indicó que el Día del Educador es una fecha significativa, no solo por las acciones de los hombres y mujeres que integran el sector, sino por su antecedente fundacional, la declaración de Cuba como territorio libre de analfabetismo.

Velázquez resaltó que la campaña de alfabetización es el acontecimiento cultural más importante ocurrido en el país.

