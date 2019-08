Felicita Díaz-Canel al voleibol cubano por victoria ante Brasil

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó al equipo de voleibol masculino por su victoria ante Brasil, que le dio el pase a la gran final de la disciplina a disputarse este domingo en los Panamericanos de Lima 2019.

En un mensaje en la red social Twitter, señaló que el joven equipo de la isla promete mucho y hace reverdecer laureles. «Felicitaciones por el triunfo ante Brasil», escribió Díaz-Canel en su cuenta, utilizando las etiquetas Somos Cuba y Somos Continuidad.

El sábado, la selección cubana de voleibol venció 3 a 0 a la del gigante suramericano en el polideportivo de Callao, en Lima, la capital peruana.

Este domingo el equipo cubano luchará por el oro de la cita continental frente al conjunto de Argentina que venció 3 a 1 en la semifinal al de Chile.

