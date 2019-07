Felicita Díaz-Canel a santaclareños por fundación de la ciudad

La Habana, Cuba. – El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó a los habitantes de Santa Clara, su ciudad natal, por cumplir el lunes ese territorio 330 años de su fundación.

Santa Clara a las puertas de una especial fiesta de cumpleaños. Felicitaciones al pueblo de esa ciudad cada vez más santa y más clara, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter.

Díaz-Canel acompañó su mensaje con un artículo del periódico Granma, en el que se asevera que muchas actividades se harán por las celebraciones en la capital de Villa Clara.

El reporte recuerda que el 15 de julio de 1689 familias del poblado de Remedios se asentaron en el territorio, hoy conocido como la ciudad de Ernesto Guevara, donde reposan los restos del guerrillero argentino-cubano, en honor a su protagonismo en la liberación de la urbe de las tropas del dictador Fulgencio Batista.

