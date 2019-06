Felicita Díaz-Canel a la provincia de Granma

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, felicitó a los granmenses por haber sido acreedores de la sede del acto central por el aniversario 66 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el próximo 26 de Julio.

En su cuenta en la red social Twitter, el presidente cubano felicitó a los granmenses por tan alto honor, y exhortó a defenderlo con trabajo, resultados y avances concretos.

En suelo granmense -ingenio Demajagua- comenzaron hace 150 años las guerras de nuestra nación por la independencia nacional.

Granma acogió también las actividades centrales por el bicentenario del natalicio de Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria, y sirvió de tribuna al último discurso del Comandante en Jefe, Fidel Castro, en acto por el Día de la Rebeldía Nacional.

