Felicita Díaz-Canel a espirituanos por fundación de la villa

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, saludó hoy el aniversario 505 de la fundación de la Ciudad de Sancti Spíritus, capital de la provincia del mismo nombre.

Conserven la belleza de la villa, su patrimonio y el patriotismo y la humildad de su pueblo, escribió Díaz-Canel en su cuenta en la red social Twitter, donde también felicitó a los pobladores del central territorio.

La entonces villa alcanzó su condición de ciudad por Real Orden en 1867 y fue capital de provincia en 1976, con el nuevo reordenamiento político-administrativo.

El diputado cubano Alexis Lorente declaró que para festejar la fecha tendrá lugar una sesión solemne de la Asamblea Municipal, así como actividades culturales.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.