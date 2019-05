Felicita Díaz-Canel a boxeadores cubanos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó este domingo al equipo de boxeo de la isla por liderar el ordenamiento por países en el Grand Prix de Usti Nad Labem, República Checa.

Felicitaciones a nuestros Campeones. Boxeo cubano conquista cinco trofeos en el Grand Prix de Usti Nad Labem. Somos Cuba, Somos Continuidad, escribió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.

Las victorias de este sábado fueron para Yosbany Veitía (52 kg), Andy Cruz (63), Arlen López (75), Julio César La Cruz (81), y Dainier Peró (+91).

En otro mensaje en la referida plataforma digital, el jefe de Estado de la mayor de las Antillas también felicitó al joven José Ramón Pelier, quien obtuvo medalla de oro en la Copa Mundial de Canotaje, con sede en Poznan, Polonia.

La víspera el canoísta antillano, que compitió en la modalidad de C-1 a mil metros, lideró una prueba difícil con tiempo de tres minutos, 45 segundos y 22 centésimas, desplazando al segundo y tercer puestos al checo Martín Fuksa (3:46.346) y el local Tomasz Kaczor (3:46.574), respectivamente.

