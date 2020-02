Faustino Pérez, ejemplo que perdura

La Habana, Cuba. – El combatiente revolucionario y Comandante del Ejército Rebelde Faustino Pérez fue un trabajador incansable por la disciplina y constancia en el trabajo, aseveró Inés María Chapman, miembro del Comité Central del Partido y viceprimera ministra.

Durante la conmemoración del natalicio de Faustino Pérez en su aniversario 100 en el Parque 13 de Marzo de La Habana Vieja, agregó que él predicó con su ejemplo en todas las tareas, y señaló que en comunales tuvo un fructífero batallar.

En el acto de celebración también por los 25 años de la Empresa de Comunales se entregó la Distinción Enrique Hart a Ninoska Reyes y Marta Torres con más de 20 años en ese sector, y además reconocimientos a trabajadores y funcionarios destacados.

Participaron en el homenaje, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés y Mercedes López Acea, ambos miembros del Buró Político del Comité Central del Partido.

