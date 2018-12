Expresión de la voluntad popular (+Fotos)

La informatización de la sociedad es una realidad y expresión de la voluntad política de la Revolución de avanzar en ese campo por el esfuerzo, el talento y los recursos para realizar esa labor, expresó Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Al intervenir en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del Parlamento, agregó que la política de informatización de la sociedad se hace creíble, y muestra sus beneficios cuando se consulta con el pueblo como ejercicio de soberana democracia.

Debemos estar en las redes sociales, puntualizó, no podemos permitir que el imperio imponga sus criterios y contenidos en contra de la voluntad de nuestros pueblos.

Reconoció Díaz-Canel que el Sistema de Atención a la Población en el Ministerio de Educación Superior se caracteriza por su responsabilidad.

El ministro de Comunicaciones Jorge Luis Perdomo, al abordar el control de la informatización, explicó que junto con el proceso se trabaja en el establecimiento de las normas jurídicas que complementan y posibilitan la ejecución de esa política.

Agregó en la Comisión de Atención a los Servicios, que es necesario un fortalecimiento de la seguridad en todo lo que se instrumente, y refirió que aún se necesitan crear más servicios y superestructuras para el beneficio de la sociedad.

Manuel Milián, diputado por San Luis, Pinar del Río, explicó que en algunos territorios de la provincia, aún existe desconocimiento para la explotación óptima de la superestrutura con la que se cuenta, y en otros casos no se usan sistemáticamente las aplicaciones existentes.

La diputada por el municipio de Guantánamo, Reina Labañino, señaló que existen más de 5 mil cuentas de Nauta-Hogar con gran nivel de satisfacción.

Los resultados del Control y Fiscalización al Plan de acción del Perfeccionamiento del Programa del Médico y Enfermera de la Familia fueron expuestos en la Comisión de Salud y Deporte, en presencia del miembro del Buró Político y vicepresidente cubano, Roberto Morales, y el Ministro del sector, José Ángel Portal Miranda.

La presidenta de la Comisión, Cristina Luna, informó que los parlamentarios visitaron 15 provincias, y entre los problemas detectados, mencionó que no se logra completar los Grupos Básicos de Trabajo.

Dijo que persisten consultorios que comparten locales, y viviendas ocupadas por personal que no labora en ellos.

Luna enfatizó que se aprecian avances en la cobertura médica en los consultorios, y destacó que el programa del Médico y la Enfermera de la Familia, en sus 35 años de existencia, es determinante en el mejoramiento del estado de salud.

Uno de los temas más debatidos hoy durante el trabajo en comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, fue el otorgamiento de subsidios para acciones constructivas en las viviendas.

Irma Martínez, Ministra-presidente del Banco Central de Cuba, y diputada por Ciego de Ávila, señaló que falta asesoría a las personas subsidiadas sobre cómo usar eficientemente los financiamientos, y sugirió que los trabajadores de su sector pueden ayudar en la capacitación.

Víctor Manuel Gutiérrez, parlamentario por La Habana, refirió las demoras en el otorgamiento de los subsidios, situación que -enfatizó- tiene que cambiar, al igual que la falta de control en ocasiones sobre la utilización de ese dinero.

Los legisladores conocieron que por esa vía, desde 2012 hasta la fecha, se han aprobado 131 mil 363 acciones constructivas.

