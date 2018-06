Exhorta Machado Ventura a una zafra estable y eficiente

Holguín, Cuba. – El Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), José Ramón Machado Ventura, chequeó la preparación de la próxima zafra azucarera en Holguín, y llamó a realizar una campaña estable y eficiente.

En los municipios de Urbano Noris y Báguano dialogó con autoridades del Partido y el Gobierno, y con directivos del Grupo AZCUBA y otros sectores vinculados a la actividad, e insistió en optimizar el rendimiento industrial.

Exhortó al abasto estable de materia prima a los centrales, reducir interrupciones y crear condiciones para aprovechar más cada jornada, incluidos el corte nocturno y el uso intensivo del ferrocarril en el acarreo de la caña.

Machado Ventura llamó en Holguín a emplear mejor los recursos materiales y humanos, para superar la caída productiva por efecto del clima en la última zafra, y sacar ventaja de la favorable situación por el volumen de caña disponible.

