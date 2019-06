Exhorta Consejo de Ministros a sacar provecho de la industria nacional

La Habana, Cuba. – En una reunión del Consejo de Ministros, encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, y con la participación vía video-conferencia de las máximas autoridades de todas provincias y municipios, se insistió en que hay que aprovechar potencialidades de la industria nacional.

A defender más ese rubro e importar menos llamó el Jefe de Estado cubano, quien apuntó a la Feria de Negocios de ExpoCuba como vitrina de potencialidades.

En el informe sobre el Plan de la Economía presentado en esa reunión por el titular del sector, Alejandro Gil, se supo que el arribó de turistas creció en un 13 por ciento respecto al año anterior.

Entre los procesos inversionistas destacó la Terminal Multipropósito de Santiago de Cuba, la conclusión de 19 kilómetros de redes y conductoras de agua y la reparación de equipos ferroviarios que amplía la capacidad de carga y pasajeros.

El ministro de Economía también informó que se ha recuperado la producción de huevos y que ante el desabastecimiento de productos de alta demanda durante el primer cuatrimestre del año se ha recurrido a la importación de alimentos para el consumo humano y animal.

A su vez, se redistribuyen los recursos que están en el plan para producir e importar con prioridad alimentos, medicamentos y productos de línea económica.

Por su parte el ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, agregó que se espera producir este mes más de 100 mil toneladas de pienso, casi 10 veces más que en abril, con el fin de sustentar el incremento de la producción de huevo y carne.

La titular de la Industria Alimentaria, Iris Quiñones, acotó a ello que se prevé incrementar coberturas de varios renglones a nivel local y en la cadena cubana del pan, así como respaldar el plan del comercio en el periodo de verano.

Tras el análisis de problemas en el cumplimiento del plan de la economía Díaz-Canel consideró que debe darse a todo un seguimiento que brinde al pueblo información sobre las perspectivas de mejorar la situación en un grupo de producciones y abastecimientos.

También consideró que en los análisis tiene que incluirse también el sector no estatal para conocer y evaluar qué aporta y cuál es su relación con el sector estatal.

En tanto, la Contralora General de la República, Gladys Bejerano dio a conocer dos hechos con características presuntamente delictivas, uno es el pago de salario sin respaldo productivo, razón de más para velar por la legitimidad y veracidad de las operaciones contables de las empresas.

El segundo fue una apropiación indebida de medios del Estado y subrayó que ambos hechos evidencian debilidades en el funcionamiento de los órganos colegiados de dirección y asesoramiento.

Durante la reunión del Consejo de Ministros se aprobó el Plan General de Ordenamiento Urbano para Viñales, presentado por el presidente del Instituto de Planificación Física, Samuel Rodiles.

El modelo prioriza el rescate, conservación y promoción de ese sitio que es Monumento Nacional hace 40 años y fue declarado en Paisaje Cultural de la Humanidad hace dos décadas.

El programa incluye acciones de organización, proyectos, programas de reanimación, mantenimiento, inversiones inmediatas, completamiento de sistemas de abasto de agua y saneamiento, apoyo al transporte, los servicios y los espacios públicos.

También garantiza el aprovechamiento de las singularidades naturales y culturales tangibles e intangibles que lo distinguen, y es consecuente con los compromisos de protección y conservación del patrimonio que logra una adecuada visión de Viñales como ícono de la naturaleza cubana.

BIOCUBAFARMA: industria ejemplo para el país

El ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, informó al Consejo de Ministros sobre la inversión extranjera, los créditos externos y las exportaciones en el Grupo de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas, BioCubaFarma.

Una de las fortalezas de esa entidad está en la obtención de productos únicos a nivel mundial que resuelven problemas asociados a las principales causas de muerte.

Malmierca enfatizó en el elevado impacto socia de esa industria y también en sectores como la salud pública, la agricultura y el turismo, que dan pasos para potenciar la participación del capital foráneo para desarrollarse.

Planteó que en la Zona Especial de Desarrollo Mariel se constituyó la empresa mixta Innoveitiv Inmunoterapy Alaians, enfocada en medicamentos para pacientes con cáncer, mientras otras oportunidades con capital extranjero están en diferentes fases de negociación.

Un resumen sobre el potencial científico tecnológico de que dispone el grupo empresarial GeoCuba también fue presentado en la más reciente reunión del Consejo de Ministros.

Revelaron que a partir de tecnologías de la teledetección y modelación de superficies en 3D han desarrollado servicios como el monitoreo aéreo de desastres y de redes técnicas, el levantamiento del estado de las vías y defectación de obras.

La ministra del CITMA, Elba Rosa Pérez, valoró que GeoCuba constituye un ejemplo de que se puede avanzar en el cierre del ciclo de investigación sin descuidar la formación de los recursos humanos, evidenciándose una relación muy fluida con las universidades.

Subrayó que el desarrollo obtenido por esa entidad nos ofrece soberanía tecnológica, así como la posibilidad de sustituir importaciones y exportar algunos servicios y aplicaciones informáticas.

