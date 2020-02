Examina Machado Ventura programas económicos de Holguín

Holguín, Cuba. – El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, realiza hoy un recorrido por Holguín.

El alto dirigente visitó el central Cristino Naranjo, uno de los cinco con que cuenta el oriental territorio, donde subrayó la necesidad de aunar esfuerzos para cumplir el plan de producción de azúcar de la actual zafra.

Al dialogar con trabajadores de esa industria, Machado Ventura exhortó a elevar el aprovechamiento de las tierras destinadas a los programas de siembra de caña.

Asimismo, el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba indicó en Holguín a explotar racionalmente los niveles del combustible disponible para contribuir a incrementar las plantaciones de renglones agropecuarios, como hortalizas y granos, entre otros cultivos.

