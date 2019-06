Examina Díaz-Canel programas de la Revolución

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, examinó hoy los planes gubernamentales para el enfrentamiento al cambio climático y la reparación de los viales.

Representantes de la provincia de Holguín y el Ministerio de Educación, informaron sobre las acciones relacionadas con la denominada Tarea Vida para el enfrentamiento al cambio climático, con el vertimiento de arenas en las playas y construcción de obras protectoras en las líneas costeras.

Además, en ese territorio se potencia la reforestación de manglares, el mejoramiento y conservación de suelos, y el empleo de variedades de semillas resistentes a la sequía.

De igual modo, funcionarios del Ministerio de Educación, informaron la incorporación de la Tarea Vida a planes de estudios del sistema de enseñanza; así como en eventos y proyectos de investigación en universidades cubanas y otros centros docentes.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, además de los planes para enfrentar el cambio climático, revisó también el plan para la construcción, reparación y mantenimiento de carreteras.

En la reunión se informó que más de 9 mil kilómetros de viales fueron objeto de algún tipo de acción de mantenimiento; sin embargo, aún existe insatisfacción con el estado de las vías por la inestable disponibilidad de recursos como el cemento, la mezcla asfáltica y el acero.

Para este año y hasta el 2030, se mantienen como prioridades en el país las obras del sector turístico, de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, y otras de interés económico y social; por ejemplo la Autopista Nacional, trascendió.

Díaz-Canel exhortó a analizar las experiencias en la construcción de viviendas con la producción local de materiales, y reiteró la necesidad de potenciar la transportación de carga por ferrocarriles.

