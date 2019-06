Evocan en Granma los sucesos del 26 de Julio

Bayamo, Cuba. – Estudiantes, trabajadores y campesinos evocan el asalto a los cuarteles Moncada de Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, acontecido hace 66 años.

Vecinos de la capìtal granmense visitan el Parque Museo Ñico López, ubicado donde estuviera el Cuartel Carlos Manuel de Cépedes y donde se exponen objetos de algunos de los jóvenes que participaron en la heroica acción contra la tiranía.

En ese sitio, inaugurado hace medio siglo, detuvo su marcha el séquito fúnebre que trasladaba las cenizas del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y allí pernoctaron los restos del Comandante en Jefe.

En su trayecto hacia Santiago de Cuba, Fidel estuvo en el Gran Casino en Bayamo, en la noche del 25 de Julio de 1953, para precisar que a la misma hora se atacaran los cuarteles Moncada y Céspedes.

El colectivo de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Apícola Batalla de Peralejo, de El Dátil, en Bayamo, crea las condiciones para exportar abejas reinas.

Yaneisi Leyva, médico veterinaria y directora de esa cooperativa fundada en 2001, dijo que para exportar las abejas reinas, deben cumplir todos los parámetros de calidad, la postura, cero defectos físicos, un peso de 30 miligramos y que procedan de pies de crías certificados.

Hábitos higiénicos, enjambrazón y agresividad son parámetros que se miden a las progenitoras de las abejas para las colmenas, donde se materializa la producción de la miel, cera y propóleos.

La Unidad Batalla de Peralejo, de cría de abejas reinas, la integran 8 trabajadores que, con entrega y resultados, ratificaron la condición de Vanguardia Nacional, como saludo a la celebración del acto del 26 en Granma.

