Evalúa Vicepresidente cubano preparativos para la zafra en Villa Clara

Villa Clara, Cuba. – La marcha de la reparación de los ingenios que participarán en la venidera zafra azucarera en Villa Clara, fue constatada por el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa.

En su visita a ese territorio, el miembro del Buró Político recorrió el central Ifrain Alfonso de Ranchuelo, donde explicó la necesidad de asegurar la siembra de caña para contar con materia prima suficiente para producir más azúcar dirigida a las exportaciones y el consumo nacional.

Durante su estancia en Villa Clara, el vicepresidente cubano precisó, que a pesar del déficit de recursos y el recrudecimiento del bloqueo norteamericano, se impone trabajar más para fortalecer la economía y desarrollar la nación.

Valdés Mesa también visitó el ingenio José María Pérez de Camajuaní y la Empresa Agropecuaria Valle del Yabú, comprometida con la entrega de alimentos a Santa Clara.

