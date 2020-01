Evalúa Vicepresidente Cubano, marcha de la zafra en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, Cuba.- El Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, realizó este viernes una evaluación de la marcha de la zafra azucarera en la provincia de Santiago de Cuba, donde exhortó a cumplir los compromisos pactados con la economía.

En su recorrido, el también miembro del Buró Político, intercambió con trabajadores y directivos de los centrales azucareros Paquito Rosales, del municipio San Luís, Julio Antonio Mella, del territorio del mismo nombre, y Dos Ríos, en Palma Soriano

Valdés Mesa en su evaluación, reiteró la importancia de la zafra para alcanzar el azúcar que necesita el país, y los volúmenes para expotar, además de su incidencia en la producción de mieles, alcohol para los rones, y derivados para el alimento animal.

En su estancia en Santiago de Cuba, estuvo acompañado de las máximas autoridades del Partido y Gobierno en la provincia, y del grupo AZCUBA.

