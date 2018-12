Estudian hoy los diputados el texto constitucional

133 681 reuniones.

8 945 521 ciudadanos participaron.

1 706 872 intervenciones.

783 174 propuestas, que incluyen las modificaciones, adiciones, eliminaciones y dudas.

2 125 propuestas desde el exterior.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.