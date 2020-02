Esfuerzos para aliviar la transportación de pasajeros

La Habana, Cuba. – La presencia de Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, en la Mesa Redonda, permitió conocer los enormes esfuerzos del Estado por aliviar la difícil situación que enfrenta el transporte de pasajeros en Cuba.

En medio de esa difícil situación, agudizada por el recrudeciemiento del bloqueo, el Ministerio del Tranporte ha destinado, para aligerar la problemática, más de 70 millones de pesos.

El titular añadió que el pasado año puso a disposición de la capital, 400 Gazellas, 80 coches de pasajeros, y más de 300 ómnibus Diana para distintas provincias, se trabajó en la reparación de la flota aérea, y se inició la venta de ciclomotores en moneda libremente convertible.

También se reacondicionaron estaciones de ferrocarril, aeropuertos y terminales de ómnibus nacionales, y se fortaleció el sistema de atención a las quejas de la población.

