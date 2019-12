Entregan premios nacionales 2019 en diferentes categorías. Lina de Feria Premio Nacional de Literatura

La habana, Cuba.- A la poetisa Lina de Feria se le concedió por unanimidad el Premio Nacional de Literatura 2019, al igual que a Alberto Prieto Rozos el de Ciencias Sociales y Humanísticas.

Asimismo se le otorgó a Norma Suárez Suárez, el de Edición por su brillante y larga trayectoria dentro del mundo editorial, con cincuenta años de experiencia en el difícil y complejo campo de la literatura científico-técnica.

Como es tradicional los TRES reconocimientos serán entregados en la XXIX edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana, del seis al 16 de febrero, y que está dedicada a la República Socialista de Vietnam.

También se conoció que a la doctora Alicia García Santana se le entregó Premio Nacional de Patrimonio Cultural, entre otras razones, por su sobresaliente e integral trayectoria profesional orientada al estudio y protección del patrimonio.

