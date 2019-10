Entregan Premio Nacional de Televisión

La Habana, Cuba. – Por su amplia trayectoria y aportes significativos, las actrices Odalys Fuentes y Miriam Mier, así como los actores Frank González, Félix Pérez, Luis Rielo y Mario Balmaseda recibieron en La Habana, el Premio Nacional de Televisión 2019 por la Obra de la Vida.

En nombre de los galardonados, Pérez dijo que la televisión es, ante todo, una obra colectiva, por lo que la distinción es también un reconocimiento a quienes hoy están y para los que no se encuentran físicamente que, refirió, igual lo merecen.

Destacados creadores recibieron el Premio Pequeña Pantalla, en el acto, al que asistieron el vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Joel Suárez y el presidente del ICRT, Alfonso Noya.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura y la presidencia del ICRT entregaron un reconocimiento a la televisión cubana, en su cumpleaños 69.

