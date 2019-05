Llegó Valdés Mesa a Sudáfrica

Pretoria, Sudáfrica.- El primer vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, llegó hoy a Sudáfrica al frente de una delegación invitada a la ceremonia de juramento de Cyril Ramaphosa como Presidente de ese país.

Ese acto tendrá lugar el sábado en el estadio Loftus de Pretoria, y entre los invitados figuran los jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Desarrollo de África Austral, de organismos regionales e internacionales, junto con representantes de naciones amigas.

El dirigente, quien viaja acompañado por la viceministra del Minrex Ana Teresita González y el asesor del ministro de las FAR Arnaldo Tamayo, tiene en su agenda encuentros con dirigentes de la alianza tripartita de gobierno.

Las actividades de nuestra delegación comenzarán esta tarde en el Freedom Park de Pretoria, donde se encuentra un memorial con los nombres de quienes cayeron en las guerras de Sudáfrica y por la liberación del continente.

