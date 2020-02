Encabeza Primer Ministro balance del Turismo en Matanzas

Matanzas, Cuba. – Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro cubano, presidió este sábado la reunión de balance del trabajo del Ministerio de Turismo en la provincia de Matanzas, oportunidad en que se reconoció los avances en el producto turístico.

Marrero Cruz refirió que en la Feria Internacional de Turismo, FitCuba 2020, que tendrá por sede la Península de Hicacos, en mayo próximo, será presentado el proyecto del primer Parque Temático en la Isla, el cual recreará toda la historia de nuestro país.



Durante el resumen del trabajo del año 2019 en el turismo matancero, se conoció que el principal polo de sol y playa de Cuba tuvo resultados loables a pesar del bloqueo.

Asimismo, Juan Carlos García, ministro del sector, comunicó que FitCuba 2020 contará con Rusia como país invitado y se desarrollan inversiones que mejorarán aún más la imagen del balneario, la segunda mejor playa del mundo.

