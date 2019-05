Encabeza Díaz-Canel visita gubernamental a Holguín (Fotos – Video)

Holguín, Cuba. – Acompañado por los titulares de los ministerios, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, realiza una visita gubernamental a la provincia de Holguín.

En su cuenta en la red social Twitter informó que la primera parada fue en la Empresa de Combinadas cañeras 60 Aniversario de la Revolución de Octubre, que tiene potencialidades para incrementar la producción de piezas de repuesto y aumentar la sustitución de importaciones.

En esa planta, Díaz-Canel llamó a incrementar el aporte de materiales de la construcción, la edificación de viviendas y la terminación de células básicas, así como la producción local y la atención al programa de subsidios, y habló sobre la planificación y los sistemas de pago.

La visita de Gobierno a Holguín incluyó la fábrica productora de implementos agrícolas Héroes del 26 de Julio y la Empresa de Productos Lácteos.

La visita del presidente Miguel Díaz-Canel con el Consejo de Ministros a Holguín incluyó la Planta de Níquel Pedro Soto Alba, de Moa, productora y exportadora de sulfuros mixtos de níquel y cobalto, donde se destacó la importancia de esa entidad y otros temas como las dificultades económicas, el salario promedio y los precios en el mercado internacional.

Temas coincidentes en los recorridos por las provincias son la alimentación del pueblo como una prioridad y la vinculación de las Universidades con el desarrollo del país.

En la casa de altos estudios de Holguín, el vicepresidente cubano Roberto Morales Ojeda destacó el papel de las redes sociales para la defensa de la Revolución, mediante la difusión de lo que hacemos a diario.

En la visita de Díaz-Canel y su delegación a Holguín también se destacó la informatización, abordada por Jorge Luis Perdomo, ministro de las Comunicaciones, en la sede holguinera de Etecsa.

En la visita gubernamental a Holguín, iniciada este miércoles, el presidente Miguel Díaz-Canel y el Consejo de Ministros han abordado importantes temas de la provincia y el país.

La vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros Inés María Chapman comenzó su parte del recorrido por el municipio de Banes, donde chequeó las acciones para reducir los ciclos de entrega de agua, y, como expresó, seguir arrancando pedacitos al problema.

La dirigente llegó hasta Antilla, donde conoció sobre la construcción del tanque de 5 mil metros cúbicos para garantizar el abasto de agua al pueblo, que dará inicio a la rehabilitación de redes hidráulicas.

De esa forma, Antilla avanza no solo en el abasto de agua sino en otros servicios, y trabaja en el Plan General de Ordenamiento del pueblo integrando todos los factores.

