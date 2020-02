Encabeza Díaz-Canel chequeo de la generación eléctrica y el turismo

La Habana, Cuba. – Los principales indicadores de la generación eléctrica en el país, durante el pasado año, fueron examinados en una reunión encabezada por el presidente de la República Miguel Díaz-Canel, dirigida por el primer ministro Manuel Marrero, y con la presencia también del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés.

Se conoció que la producción de electricidad por las diferentes vías en el pasado año fue de más de 20 mil gigavatios-hora, cifra superior a la del año precedente, aunque no se alcanzó lo planificado.

Ello se debió, fundamentalmente, a la disminución del consumo por las medidas de ahorro implementadas para enfrentar las acciones de Washington, dirigidas a impedir la adquisición de combustibles y asfixiar la economía cubana.

Para el presente año está planificada la reincorporación al Sistema Electroenergético Nacional de tres unidades termoeléctricas.

