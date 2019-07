En Nicaragua vicepresidente cubano para celebración sandinista

Hemos venido a rendir homenaje a Sandino, a Carlos Fonseca Amador y a los líderes que hicieron posible la independencia de Nicaragua, manifestó Salvador Valdés Mesa, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, a su llegada a Managua

Al frente de una delegación que integran, además, Bruno Rodríguez, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, y Juan Carlos Hernández, embajador de Cuba en Nicaragua, Valdés Mesa participará en las celebraciones por el aniversario 40 del triunfo de la Revolución Sandinista.



A su llegada el Primer Vicepresidente cubano señaló que su visita es en nombre de la dirección del Partido Comunista de Cuba, el Gobierno y nuestro pueblo y en reconocimiento por un evento de tanta significación.

Expresó además, su deseo de que Nicaragua siga avanzando por una senda de oportunidades y satisfacción.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.