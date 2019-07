En Nicaragua delegación cubana para acto por Aniversario de Revolución Sandinista.

Managua, Nicaragua. – El primer vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, luego del arribo a esta capital, rindieron tributo a héroes y mártires de #Nicaragua, país en el que se encuentran para participar en en las celebraciones por el Aniversario 40 del triunfo de la Revolución Sandinista.

En la terminal aérea Augusto César Sandino, la comitiva de la Mayor de las Antillas fue recibida por Maritza Espinal, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Nicaragua, que les dio la bienvenida en nombre del gobierno del presidente Daniel Ortega.

Este viernes 19 de julio, el sandinismo festejará cuatro décadas de la victoria de la insurrección armada que terminó con la dictadura somocista.

En la agenda de Salvador Valdés Mesa para esta jornada, figura la colocación de una ofrenda floral en el mausoleo al comandante Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y caído en combate en noviembre de 1976.

