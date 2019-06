En Internet: defender nuestros valores e identidad

A desarrollar proyectos cubanos y plataformas de servicios más cercanos a nuestra cultura e ideología, defensa de los valores e identidad convocó el Ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, en el I Foro de Gobernanza de Internet Nacional, en el capitalino Palacio de Convenciones.

Enfatizó que se continuará ampliando en el país las diferentes formas de acceso a Internet, para que se tengan más posibilidades de utilizarla con el fin de enriquecer nuestra cultura, intercambiar y defender ideas, y como una vía de comunicación.

El titular calificó de muy positivo el liderazgo de la Unión de Informáticos de Cuba en los foros sobre Gobernanza de Internet, proceso que tiene diferentes aristas y transversaliza varios sectores.

Alertó que la red de redes no es totalmente neutral, y está dominada por transnacionales y países que no están dispuestos a perder el control sobre ese medio.

Durante la jornada inicial del I Foro de Gobernanza de Internet Nacional, que sesiona en el Palacio de Convenciones de La Habana, se debatió ampliamente sobre el acceso y el manejo de las tecnologías.

En un panel organizado por la Asociación de Pedagogos de Cuba, se expusieron las experiencias de varios territorios para lograr una inclusión digital genuina.

El impacto de las redes sociales en la adolescencia, el trabajo con personas discapacitadas y de la tercera edad, y el uso responsable de la red de redes en la infancia, fueron algunos de los temas abordados por los participantes.

Alexander Díaz, especialista principal de Comunicación Institucional de los Joven Club de Computación y Electrónica, destacó que la isla se encuentra inmersa en una campaña para reforzar la cultura tecnológica, y llevar lo mejor del Internet a todos los rincones del país.

