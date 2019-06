En busca de desarrollar el sector azucarero

La presentación del Programa de Desarrollo Azucarero hasta el 2030 estuvo entre los temas hoy del XV Congreso Internacional sobre Azúcar y Derivados, Diversificación 2019, que tiene lugar en el Hotel Nacional de Cuba hasta el viernes.

El vicepresidente del Grupo AZCUBA, Noel Casaña explicó a los presentes que dicho programa tiene como premisa lograr encadenamientos productivos con la participación de institutos, universidades y del plantel industrial cubano.

Informó que cuenta con 8 líneas de desarrollo dirigidas a alcanzar una producción sostenible de caña de azúcar, modernización de los centrales, incremento de los derivados y la generación de electricidad con biomasa.

Noel Casaña afirmó que para impulsar la agroindustria de la caña el sector cuenta con 167 ideas de proyectos como soporte de las estrategias establecidas.

