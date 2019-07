En agenda parlamentaria Objetivos de Desarrollo Sostenible (+Fotos)

La Habana, Cuba. – Con la participación del Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, en la Comisión Agroalimentaria del Parlamento, entidades exponen la atención al desarrollo sostenible en la producción de comestibles.

Para continuar los avances en la seguridad alimentaria, mejorar la manutención y cosechas razonables, los diputados conocen de las tareas para incrementar el acceso a esos productos que favorecen una vida sana y activa.

Los ministros de la Industria Alimentaria, Iris Quiñones, de la Agricultura Gustavo Rodríguez, y el Presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Rafael Santiesteban, participan en los debates en la Comisión Agroalimentaria.

Garantizar alimentos sanos y que satisfagan los gustos están entre los objetivos de las entidades que someten a la consideración de los diputados los planes para el avance sostenible.

En incrementar el control para eliminar las ilegalidades y evitar el surgimiento de otras coincidieron los diputados de la Comisión parlamentaria de Industria, Construcciones y Energía, que contó con la presencia del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés y la Vicepresidenta Inés María Chapman.

El diputado Samuel Rodiles, Presidente del Instituto de Planificación Física, informó que al cierre de mayo se erradicaron más de 6 mil ilegalidades del inventario inicial, pero en esa etapa, acotó, se detectó una cifra superior a 7 mil nuevas acciones violatorias.

Reiteró que las infracciones de regulaciones urbanísticas, cambios estructurales de locales y construcciones de inmuebles sin la documentación establecida constituyen las ilegalidades más frecuentes.

Se conoció que Holguín y la Habana son las provincias con mayores casos de nuevos delitos en materia de ordenamiento territorial y urbanismo.

En una de las comisiones de trabajo de la Asamblea, con la presencia del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, la Vicepresidenta Inés María Chapman insistió en la responsabilidad que tienen los organismos y la población de respetar el orden territorial y urbanístico.

Llamó a eliminar la morosidad, las trabas, y la falta de sensibilidad que existe hoy en el proceso de entrega de la documentación técnica necesaria para realizar acciones constructivas.

Al intervenir varios parlamentarios reafirmaron la necesidad de promover un accionar certero en la detección de ilegalidades urbanísticas.

Estamos en condiciones de hacer un verano superior, aun en medio de las restricciones económicas, porque sobran motivaciones, experiencia y voluntad, aseguró Roberto Morales Ojeda, Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Dos comisiones parlamentarias reunidas hoy de conjunto analizaron las acciones que se emprenden para garantizar una temporada veraniega con opciones diversas y acordes con el concepto de propiciar esparcimiento sano y formativo.

Planteó que es esencial la constante retroalimentación e hizo recomendaciones como la de convocar al sector no estatal a sumarse con iniciativas a las actividades del verano con las premisas que defendemos.

Susely Morfa, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, expuso ante los diputados de dos de las comisiones de trabajo los fundamentos del programa de aseguramiento para la recreación en el verano, que es una prioridad -subrayó- del Partido y del gobierno.

Destacó la integración de diversas fuerzas de la sociedad y el peso que se confiere a las actividades en los barrios y las comunidades de difícil acceso, y señaló cómo se han revitalizado las acampadas, el senderismo y las visitas a lugares históricos.

Varios diputados expusieron experiencias en sus territorios, y mencionaron la aceptación de los campamentos de verano y las llamadas zonas joven, de fuerte impacto social.

Se reconoció la labor de los instructores de arte y se insistió en aprovechar mejor las potencialidades de las Casas de Cultura, los Joven Club de Computación, las salas de video y las escuelas.

Tenemos la tarea y obligación de reducir el nivel de importaciones sin que la economía cubana decrezca, subrayó a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular el Titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil.

En la Comisión Económica del Parlamento, que abordó el crucial tema de la sustitución de importaciones y sus perspectivas, el Ministro remarcó que para ello es requisito esencial y prioritario incentivar la industria nacional, y que sus productos tengan calidad y un precio adecuado.

Dijo que en los últimos años Cuba ha importado por encima de las posibilidades reales de la economía, tendencia que -insistió- tenemos que revertir con producciones logradas dentro de la Isla.

Hay que proteger la industria nacional porque nos da soberanía, seguridad, genera empleo y es la vía que permite el desarrollo del sector y el país, expresó Gil a los legisladores.

El jefe de la Aduana General, Nelson Cordobés Reyes, expuso en la Comisión parlamentaria de Defensa Nacional y Orden Interior temas importantes sobre el enfrentamiento de ilegalidades y la atención a la población en trámites aduaneros.

En ese sentido detalló Cordobés Reyes que se crea un departamento para investigar las quejas y que la Aduana se inserta en la informatización para perfeccionar su trabajo.

Los diputados debaten sobre la eficacia de la Fiscalización y Control en la Aduana, cuyos resultados indican mayor conocimiento de la normativa por la divulgación y la atención a consultas especializadas y ponderaron la utilidad de las redes sociales y otras vías de información.

Se explicó a los parlamentarios que todo ello ha tenido un efecto directo en la disminución de las infracciones, las sanciones y los reclamos, en relación con el número de viajeros que ha ido en aumento.

