Eligen Las Tunas y Camagüey nuevos Primeros Secretarios de Comités Provinciales del Partido

A solicitud del Buró Político, el Pleno del Comité Provincial del Partido en Las Tunas acordó liberar al compañero Ariel Santana Santiesteban del cargo de primer secretario.

En su lugar ha sido elegido Manuel René Pérez Gallego, quien se desempeñaba como miembro profesional del Buró Ejecutivo en dicho Comité.

El compañero Manuel René es graduado universitario y especialista en Seguridad y Defensa Nacional, tiene 48 años de edad y posee una amplia experiencia en el trabajo político, ocupando cargos en la UJC hasta primer secretario del comité municipal.

En el Partido, Manuel René Pérez Gallego ha ejercido como miembro profesional del Buró Ejecutivo y primer secretario en el Comité Municipal de Jesús Menéndez, así como jefe del Departamento Ideológico en el Comité Provincial de Las Tunas.

El Pleno del Comité Provincial en Camagüey acordó liberar al compañero Jorge Luis Tapia Fonseca del cargo de primer secretario y en su lugar eligió a Ariel Santana Santiesteban, quien ocupaba igual responsabilidad en Las Tunas.

El compañero Ariel, de 49 años, es Licenciado en Ciencias Penales y Máster en Cultura Económica y Política, un cuadro con amplia experiencia en el trabajo político, fue primer secretario del Comité Provincial de la UJC en Las Tunas y primer secretario en el Comité Provincial del Partido en el territorio.

Se comunicó que al compañero Jorge Luis Tapia le serán asignadas otras responsabilidades en el Gobierno.

Los plenos estuvieron presididos por José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido y en ambos encuentros se reconoció la autoridad y prestigio de Ariel Santana y Jorge Luis Tapia.

