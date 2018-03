Elecciones, democracia e historia: el nuevo Parlamento

Como sabemos, en las elecciones del 11 de marzo resultaron electos, con más de la mitad de los votos válidos emitidos, los 605 diputados que integrarán el nuevo Parlamento en Cuba, así como los 1 265 delegados a los órganos de gobierno provinciales.

Sobre la composición de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX Legislatura, cuya sesión constitutiva será el 19 de abril, versa esta vez nuestra sección de cada jueves Elecciones, democracia e historia.

Un total de 338 cubanos asumirán por primera vez esa responsabilidad, y así lo ratificaron los millones de compatriotas que asistieron a las urnas el domingo último.

Del total de diputados electos, el 47,4 por ciento son delegados de circunscripción, lo cual significa que todos los municipios del país tendrán representación en el Parlamento con al menos dos diputados, y uno de ellos de ascendencia municipal.

De los 605 diputados electos en los recientes comicios, 322 son mujeres, lo cual equivale a más de la mitad, y ubica a nuestro Parlamento como el segundo del mundo con mayor participación femenina, superado solo por Ruanda.

El promedio de edad de quienes a partir del próximo 19 abril integrarán la Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX Legislatura es de 49 años.

Todos los sectores de la sociedad tendrán presencia en el nuevo Parlamento, más del 86 por ciento de los elegidos alcanza la enseñanza superior, y son negros y mestizos el 40,76 por ciento.

De lo que sí no hay dudas es de que los 605 diputados electos en los comicios del 11 de marzo, asumirán su responsabilidad con la convicción de servir y representar a su pueblo.

