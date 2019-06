El bloqueo no conseguirá doblegarnos (+Fotos)

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, recalcó hoy que el reforzamiento del criminal bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba no conseguirá doblegarnos, detenernos, ni asfixiarnos.

Rodríguez subrayó que Cuba también ha tenido que enfrentar el bloqueo comunicacional, pero prevalecieron y prevalecerán el valor de la verdad, la ética, la coherencia y la denuncia pública.

De acuerdo con el ministro, en 4 décadas de existencia el Centro de Prensa Internacional y sus antecesores, atendieron a más de 70 mil periodistas foráneos y organizaron más de 8 mil coberturas.

