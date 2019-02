Ejerció Raúl su derecho al voto

La Habana, Cuba. – En la mañana de este domingo 24 de febrero, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista, General de Ejército Raúl Castro Ruz, ejerció su derecho al voto en un colegio electoral del municipio capitalino de Playa, para refrendar la nueva Constitución de la República de Cuba.

Tras depositar su boleta, Raúl intercambió con los pioneros que custodiaban las urnas y con los integrantes de la mesa electoral.

