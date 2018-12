Dos pueblos unidos en el legado de Martí y Bolívar (+Fotos)

El plan de colaboración 2019 entre Cuba y Venezuela incluye 22 proyectos con impactos, en nueve sectores del desarrollo económico y social de ambos países, dijo el Vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas.

En la XIX Reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental Cuba-Venezuela, explicó que el 90 por ciento de los recursos se destinarán al fortalecimiento de los servicios de salud y a la producción de medicamentos, pero también tendrá presencia en actividades como la agricultura urbana.

La Vicepresidenta Ejecutiva de la nación bolivariana, Delcy Rodríguez, agradeció la labor de los médicos cubanos en estos 18 años de cooperación, quienes enaltecen la dignidad latinoamericana y caribeña.

No hay forma de que podamos ser vencidos cuando existe la determinación antimperialista por la felicidad de nuestros pueblos, sentenció.

Tres proyectos en las esferas de la educación, deporte y salud fueron suscritos como parte de la XIX Reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental Cuba-Venezuela, que tuvo lugar hoy en La Habana.

La Vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que los acuerdos ratifican el trabajo comprometido de dos pueblos unidos en el legado de Martí y Bolívar para enarbolar su dignidad.

Los proyectos firmados tienen como objeto profundizar en la política educativa y la revolución del conocimiento, la ciencia, y la tecnología, así como fortalecer la misión barrio adentro deportivo.

También, el relacionado con la salud, permitirá establecer alianzas estratégicas para la enseñanza y capacitación de recursos humanos en el funcionamiento de reparación de equipos médicos, para lograr una disponibilidad técnica elevada en la red sanitaria de Venezuela.

