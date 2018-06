Dirige Díaz-Canel reunión de chequeo para recuperación de provincias afectadas

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dirigió una reunión de chequeo a las acciones de recuperación en las provincias afectadas por las intensas lluvias que dejó la tormenta subtropical Alberto en mayo y junio.

Mediante una videoconferencia, el dignatario abordó detalles de la recuperación con autoridades de Ciego de Ávila, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Villa Clara, Pinar del Río, Matanzas, Artemisa y Mayabeque, los territorios del occidente y centro cubanos golpeados por las precipitaciones.

Ministerios y otros organismos informaron durante el encuentro sobre las tareas en marcha para atender los daños causados por las lluvias, que provocaron pérdidas humanas y materiales.

Díaz-Canel llamó a las autoridades nacionales y locales a garantizar el seguimiento a las acciones de recuperación y la calidad de los trabajos en cada sector.

