Un diciembre para agasajar a los educadores

Un tuitazo masivo y la realización del acto central en Guantánamo figuran entre las actividades programadas por el Ministerio de Educación en el contexto del día del educador, a celebrarse el 22 de diciembre.

El tuitazo ocurrirá este 14 de diciembre, entre las 10:00 y las 12:00 de la mañana e invita a todos los cubanos con perfiles en las distintas redes sociales a interactuar con el usuario @Cuba Mined, y las etiquetas #Cuba, #FelicidadesEducadores, #CubaEduca y #MaestroPorSiempre.

El portal precisa que el objetivo del tuitazo es exponer el quehacer de los educadores cubanos y su impacto en el desarrollo del sector, recordar la histórica campaña de Alfabetización, y resaltar la colaboración internacionalista.

El acto nacional por el día del educador será este 15 de diciembre, en Guantánamo, provincia escogida por sus resultados en el curso escolar 2017 – 2018.

