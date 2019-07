Díaz-Canel y Canciller de Rusia celebran buen estado de las relaciones

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estados y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió al ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, excelentísimo señor Serguéi Victoróvich Lavrov, quien se encuentra de visita oficial en Cuba.

En un ambiente amistoso, expresaron mutua satisfacción por el excelente estado de las relaciones bilaterales, basadas en los históricos lazos de amistad entre ambos pueblos y gobiernos.

La ocasión fue propicia, además, para intercambiar sobre temas de la agenda internacional; asimismo, coincidieron en la voluntad de trabajar por su continuo fortalecimiento.

El distinguido visitante estuvo acompañado por los excelentísimos señores Andrei Guskov, embajador en nuestro país, y Alexánder Shchetinin, director del Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores; y por la parte cubana el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.