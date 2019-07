Díaz-Canel visita a familia de médico secuestrado en Kenya

Villa Clara, Cuba. – El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se encontró recientemente en la ciudad de Santa Clara con la familia del doctor Landy Rodríguez, uno de los dos médicos secuestrados en Kenya.

Le expresamos aliento y afecto en tan difícil situación, escribió el jefe de Estado en su cuenta en Twitter, donde también divulgó una imagen de la reunión, y pidió apoyo para la familia de Rodríguez, la cual calificó de trabajadora y humilde.

El Gobierno cubano reiteró en varias ocasiones que trabaja sin descanso y de forma coordinada con Kenya y Somalia, por el regreso de Rodríguez y el otro médico Assel Herrera.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública de la Isla, informaron del secuestro en abril anterior, de Herrera, especialista de Medicina General Integral, y Rodríguez, especialista en Cirugía, quienes prestaban sus servicios en el condado de Mandera, en Kenya.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.