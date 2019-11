Díaz-Canel se reúne con Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas

La Habana, Cuba. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió este domingo al Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, el honorable doctor Ralph Gonsalves.

El mandatario caribeño, quien estuvo acompañado por el embajador de su país en Cuba, participa en el Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que se celebra en La Habana.

En la reunión, en un ambiente fraternal, ambos mandatarios intercambiaron sobre la positiva marcha de las relaciones bilaterales y ratificaron la voluntad de continuar profundizando vínculos de amistad entre las dos naciones.

El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, el honorable doctor Ralph Gonsalves, dialogaron además, sobre temas de mutuo interés en los ámbitos regional e internacional.

