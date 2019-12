Díaz-Canel rinde homenaje a héroes latinoamericanos

Buenos Aires, Argentina. – El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y la delegación que lo acompaña, rindieron en Buenos Aires, homenaje al Héroe Nacional cubano José Martí, ante su monumento en el Jardín de los Poetas, del capitalino Parque Rosedal.

Al pie de la efigie del Apóstol, escultura inaugurada el año pasado y esculpida por los artistas plásticos argentinos Marta y Pablo Ibarra, el mandatario depositó una ofrenda floral de rosas blancas.

Díaz-Canel, quien se encuentra en Argentina para asistir a la toma de posesión del presidente electo, Alberto Fernández, rindió también homenaje al prócer independentista argentino José de San Martín.

Como parte del programa de su visita a la nación austral, el Presidente cubano sostuvo hoy un encuentro con intelectuales y personalidades de la cultura de Argentina, en el que se resaltó el significativo intercambio cultural existente entre ambas naciones.

En el encuentro con artistas e intelectuales en Argentina, estuvieron presentes la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y el hermano del Che Guevara, Juan Martín Guevara.

Muchos de ustedes han sido, en cierto sentido, maestros nuestros. Nos han ayudado a conocer mejor y a interpretar el mundo, sus complejidades y desafíos, apuntó el presidente a los intelectuales, tras ponderar las históricas relaciones culturales entre Cuba y Argentina.

En el ameno diálogo, Díaz-Canel ratificó que la intelectualidad argentina, como la latinoamericana y caribeña, pueden contar siempre con Cuba para enfrentar los desafíos actuales.

Por otro lado, urgió al compromiso de los intelectuales con las causas justas que hoy se están dirimiendo en las calles bajo fuerte represión, y un preocupante avance de prácticas que nos retrotraen a los años más oscuros de las dictaduras.

