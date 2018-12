Díaz-Canel resalta labor de fiscales y jueces

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó hoy la labor de los juristas y jueces de la mayor de las Antillas.

Felicitaciones a los fiscales, jueces y trabajadores de la Fiscalía y los Tribunales en su aniversario 45; verdaderos defensores de la legalidad en Cuba, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Creada en el año 1973, la Fiscalía General de la República de Cuba tiene como misión proteger el orden político y jurídico del Estado y la sociedad, procurando el restablecimiento de la legalidad quebrantada al promover acciones y medidas contra los infractores.

En tanto, el Tribunal Supremo Popular es la institución encargada de ejercer la máxima autoridad judicial en la República de Cuba.

