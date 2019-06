Díaz – Canel llama a trabajar con eficiencia por el socialismo

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó este domingo a trabajar por la eficiencia y la cultura del detalle, en pos de la construcción del socialismo.

En su cuenta de la red social Twitter, el mandatario instó asimismo a combatir la inercia, la indolencia, las trabas, la burocracia y la falta de sensibilidad e inquietud revolucionarias, así como la chapucería y las demoras en las repuestas a la población.

En su cuenta en ese sitio, Díaz-Canel insistió en fomentar el desarrollo local, la inversión extranjera directa en nuestro país, la empresa estatal y las nuevas formas de gestión no estatal.

También ratificó el apoyo del Gobierno a la nueva dirección de la Federación Estudiantil Universitaria, y aseguró que el país contará con ella para sus compromisos, a la vez que felicitó a todos los padres cubanos en su día.

