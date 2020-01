Díaz-Canel llama a elevar competitividad de fábrica de cemento

Mariel, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, indicó hoy en la Fábrica de Cemento René Arcay, ubicada en el Mariel, la importancia de trabajar por ser más competitivos de cara al mercado internacional.

En la segunda parada de su visita gubernamental a esa artemiseña localidad, Díaz-Canel orientó avanzar en la instalación de paneles fotovoltaicos en ese centro fabril para disminuir el consumo energético, aportar energía al país y reducir los costos.

Asimismo, el mandatario cubano llamó al personal a redoblar esfuerzos para ser más competitivos de cara al mercado internacional, precisó un mensaje de la Presidencia en su cuenta de la red social Twitter.

La Fábrica de Cemento René Arcay se encuentra en proceso de liquidación como Empresa Mixta Cementos Curazao, para convertirse a Empresa Estatal Socialista.

