Díaz-Canel felicita a única sobreviviente de accidente aéreo

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó este domingo a través de Twitter a Mailén Díaz, única sobreviviente de la tragedia aérea ocurrida en La Habana el 18 de mayo, a propósito de cumplir 20 años de edad.

Toda Cuba celebra contigo; con cariño y aprecio te deseamos un feliz día, escribió el mandatario en la citada red social.

Durante esta misma jornada la hermana de la sobreviviente, Mailin Díaz, compartió en Facebook las primeras imágenes de la joven tras el accidente, junto con un mensaje de ánimo y admiración por los momentos difíciles superados y el valor necesario para hacerlo.

Hace una semana Mailen Díaz, única sobreviviente de la tragedia aérea, envió mediante su cuenta en Facebook su primer mensaje de agradecimiento a todas las personas preocupadas por su estado y a los médicos, enfermeras, fisioterapeutas y otros profesionales que contribuyen a su recuperación.

