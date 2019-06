Díaz-Canel felicita a los niños en el Día Internacional de la Infancia

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó hoy a los niños cubanos en el contexto de las celebraciones por el Día Internacional de la Infancia.

Díaz-Canel envió el mensaje a través de su cuenta en la red social Twitter con motivo de las actividades que se realizan en la Isla para festejar la fecha felicitando a todos los niños cubanos.

Festivales de ciencias, concursos, fiestas de disfraces, espectáculos artísticos, ventas de libros y revistas, entre otras, son las acciones programadas para la ocasión hoy.

Cuba celebra cada 1ro de junio el Día Internacional de la Infancia, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1956, la ONU estimó que cada país debe promover actividades que involucren de manera directa a los más pequeños de cada casa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.