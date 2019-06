Díaz-Canel evalúa preparativos del Aniversario 500 de La Habana

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, evaluó este jueves la marcha de los preparativos para la celebración en noviembre del Aniversario 500 de La Habana.

Durante una reunión del grupo gubernamental de apoyo a la capital a la que también asistió el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, el mandatario conoció sobre las acciones de reanimación y mantenimiento que se realizan en la ciudad.

En la reunión se informó sobre el proceso de restauración de la heladería Coppelia que se reinaugurará en los próximos días, para ofertar su producto a la población.

De acuerdo con una nota televisiva, las autoridades provinciales dieron a conocer las propuestas de actividades con que la villa de San Cristóbal de La Habana festejará en noviembre el medio milenio de existencia, actividades a las que prevén la presencia de varias personalidades del mundo.

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel, chequeó este jueves, el programa energético nacional, en el cual destaca el desarrollo de proyectos para el uso de fuentes renovables como la solar y la hidráulica.

Acompañado por el vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros Comandante Ramiro Valdés, el mandatario exhortó al uso de alternativas que posibiliten el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, y resaltó el proyecto de las luminarias LED en el alumbrado público y el sector residencial.

Analizaron también la construcción de plantas bioeléctricas en centrales azucareros, que permitirán la generación eléctrica a partir de bagazo de caña y de marabú.

Esas inversiones y los 65 parques para la obtención de energía solar que funcionan en el país, posibilitarán el ahorro de miles de toneladas de petróleo anualmente.

