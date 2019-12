Díaz-Canel envía felicitación al pueblo cubano por el nuevo año

La Habana.- El Presidente Miguel Díaz-Canel, felicitó hoy al pueblo cubano desde su perfil en Twitter, y se mostró convencido que gracias a la unidad y el trabajo se va ganando la batalla de seguir avanzando.

En vísperas de otro aniversario de la Revolución invicta y victoriosa, a nuestro pueblo le deseo ¡Muchas Felicidades! expresó el mandatario cubano y señaló que continuaremos triunfando a pesar de las agresiones imperislistas.

En otro tweet Díaz-Canel elogió el vídeo clip Yo soy el punto cubano dirigido por Alejandro Pérez, con la interpretación de David Blanco, donde participan también la Orquesta de Cámara de La Habana, el grupo Síntesis, Ernesto Blanco, entre otros artistas.

La canción versiona el tema de igual nombre, popularizado por Celina González, la Reina de la Música Campesina de Cuba y es un regalo del Ministerio de Cultura por el aniversario 61 del triunfo de la Revolución.

